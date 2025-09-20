Reparan sus fallas en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En Pabellón de Arteaga se han registrado hundimientos y daños en vialidades por fallas del subsuelo derivados de la temporada de lluvias, por lo que se realizan trabajos de reparación y prevención, aseguró Lizandro Rosales García, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

“Aquí pues la zona sur tenemos ya una falla de por sí, se acercaron algunos vecinos, se nos presentó ahí uno, pues no es tanto socavón, fue como que la falla nos rompió un tubo de drenaje, lo reparamos en conjunto con Obras Públicas. Quedó creo que muy bien reparado y ya no hubo problema”, dijo.

El funcionario explicó que fuera de ese caso, sólo se registró un hundimiento menor en la carretera 45.

“Y ahorita nada más como un socavado identificado fue muy leve, fue en la (carretera) 45, lo cual gracias al apoyo también el Gobierno del Estado vinieron y lo repararon, pero fue muy chico. Fue muy leve, este año no ha habido un gran problema con eso”, aseguró.

Rosales García señaló que hay un programa impulsado por la alcaldesa para atender los reportes de colonias con afectaciones.

“La mayoría de la gente nos está pidiendo que nos metamos a las fallas que sí pasan por varios domicilios. Por la instrucción de la alcaldesa nos vamos a empezar a meter junto con Servicios Públicos y Obras Públicas a darles una buena revisada a todas esas fallas y a repararlas, porque sí están de repente desniveles como de medio metro y los vehículos a veces batallan para pasar y la idea es dejar que puedan pasar bien”, explicó.

Añadió que se han probado materiales más resistentes en las zonas afectadas.

“Le hemos intentado meter chapopote, sentimos que puede aguantar un poco la vibración de la falla. Yo también decidí poner en esos lugares tubería corrugada, la cual es un poco más flexible que meter tubería de PVC o de concreto”, expuso.