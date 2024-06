Renuncia Martha Cristiana a la dirección de Miss Universo México por falta de inclusión de mujeres transgénero

Redacción

A pocas semanas de haber asumido su rol como Directora de Miss Universo México, la modelo y actriz Martha Cristiana ha renunciado a dicho puesto.

La razón de su decisión radica en que no le fue permitido incluir a mujeres transgénero en el concurso de belleza femenina, lo que contraviene su visión de un certamen más inclusivo, similar a otros capítulos internacionales del mismo.

En una conferencia de prensa Martha Cristiana denunció una “falsa inclusión” dentro de la directiva de la organización mexicana del certamen.

“Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta de que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho, y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza”, expresó.

La también diseñadora de joyería había declarado anteriormente su intención de que Miss Universo México abogara por la inclusión y la diversidad.

En sus palabras, “La belleza, si no es inclusiva, no es revolucionaria. La belleza es revolucionaria solamente cuando abraza a la diversidad y ese fue mi lema al entrar a la organización”.

Martha Cristiana explicó que aceptó dirigir Miss Universo México con la impresión de que la organización estaba tomando nuevos rumbos hacia la inclusión de mujeres de diversas edades e identidades de género.

A pesar de su renuncia, expresó su admiración por Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universe junto a la tailandesa Anne Jakrajutatip, una mujer transgénero.

“Raúl Rocha Cantú ha sido un hombre cabal, que me ha tratado bien, me ha respetado y ha respetado mis posturas. Me encanta que haya sido un mexicano que haya tenido el valor de compartir una franquicia y de comprarla, y que comparta esa franquicia con una mujer trans, que es Ann, de apellido impronunciable porque es tailandesa”, agregó.