Renuncia el Melón a bancada Morena-PT en el Congreso y se declara independiente 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado por el Partido del Trabajo Fernando Marmolejo Montoya, anunció su salida del grupo mixto que formaba con el grupo parlamentario de Morena, declarándose independiente dentro de la actual Legislatura.

“Presenté mi renuncia a la bancada. Empezamos a tener diferencias ideológicas, por lo que antes de que se agravara más, yo decidí presentar mi renuncia después de haberlo platicado con ellos”, reveló en entrevista colectiva.

Marmolejo Montoya fue electo por mayoría relativa en las votaciones de 2021 tras contender por el Partido del Trabajo en el I Distrito Local, que integra los municipios de Cosío y Rincón de Romos. Luego de tomar posesión en septiembre pasado, el legislador fue invitado a formar un grupo mixto con la fracción de Morena.

Por lo pronto, el también ex alcalde de Rincón de Romos aclaró que se mantendrá como legislador sin partido; aunque dijo que sí ha recibido invitación por parte de otros colores para sumarse a ellos.

“Me han invitado todos: Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI, el PRD, pero por ahora no me adhiero a ninguno, me quedo como independiente y seguiremos trabajando con los otros 26 compañeros diputados”, reiteró.

Esta es la segunda baja en la bancada de Morena-PT dentro de la actual Legislatura. La primera fue la diputada Karola Macías, aunque ella permanece dentro de ese instituto político. Marmolejo es de momento el único legislador independiente.