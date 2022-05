Renuncia a Morena ex subsecretario del Bienestar en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ricardo Leos, ex subsecretario del Bienestar en Aguascalientes renuncia a Morena.

En entrevista para el medio de comunicación Infolínea, relató la forma en la que se les hizo a un lado de la campaña de Nora Ruvalcaba a la que no van a apoyar.

Dijo que se va junto con 300 activistas quienes se hartaron de lo que está pasando al interior del partido, sino de lo que ocurrió cuando Nora Ruvalcaba llegó a la Delegación del Bienestar en donde sin ninguna razón los hecho fuera.

Añadió que desde la Ciudad de México a través de Claudia Sheimbaum se está operando la elección en Aguascalientes sin tomar en cuenta a los locales.

Confirmó que efectivamente se está haciendo presión utilizando los programas del bienestar, principalmente el de adultos mayores para presionar a los beneficiarios de votar por Morena para hacer equipo con el presidente.

Expuso que se cansó del ‘mugrero’ que hay en Morena en donde se olvidaron de los principios del presidente de no robar y no mentir.