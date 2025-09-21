Renuevan comités municipales del PAN Aguascalientes

La militancia participó de manera entusiasta y ordenada en el proceso interno del PAN.

Se tomó protesta a las planillas que encabezarán los Comités Directivos Municipales y se presentaron las propuestas para los Consejos Estatal y Nacional.

Cada municipio eligió también a sus Delegados Numerarios que participarán en la próxima Asamblea Estatal.

Este domingo se llevaron a cabo con éxito las Asambleas del Partido Acción Nacional en los once municipios del estado de Aguascalientes, donde la militancia participó de manera entusiasta y ordenada en el proceso democrático para la elección de las nuevas dirigencias locales.

Las y los panistas reafirmaron con su presencia la vocación democrática del partido, dando muestra de unidad, transparencia y compromiso con la vida interna del PAN. Durante las asambleas se eligieron a las planillas que habrán de encabezar los trabajos de fortalecimiento partidista en cada municipio.

Planillas electas:

Aguascalientes: José Roberto Domínguez Lara, Presidente; María Guadalupe Quintanilla Jaime, Secretaria General.

Asientos: Ma. Elena Zacarías Leos, Presidenta; Efrén Alberto Ortega Sánchez, Secretario General.

Calvillo: Jesús Díaz Rubio, Presidente; Silvina Vargas Montoya, Secretaria General.

Cosío: Víctor Alfonso Estrada Castorena, Presidente; Blanca Estela López Zavala, Secretaria General.

El Llano: Marcela Rodríguez Macías, Presidenta; Mayela Marmolejo Becerra, Secretaria General.

Jesús María: Jazmín Saraí Flores Rodríguez, Presidenta; José Antonio Ortega Esquivel, Secretario General.

Pabellón de Arteaga: Nadia Janeth Carbajal González, Presidenta; Roy Aguilera Villalobos, Secretario General.

Rincón de Romos: Perla Guadalupe Velarde Salas, Presidenta; Lorena del Rocío García Rodríguez, Secretaria General.

San Francisco de los Romo: Xóchitl María Díaz Martínez, Presidenta; Benjamín Zamora Acosta, Secretario General.

San José de Gracia: Laura Ávila Alvarado, Presidenta; Alejandro Hernández Sánchez, Secretario General.

Tepezalá: Jesús Manuel Lezama Marentes, Presidente; Maricela Macías González, Secretaria General.

Además de la elección de los Comités Directivos Municipales, en cada asamblea se presentaron las propuestas para integrar el Consejo Estatal y el Consejo Nacional del Partido, así como la designación de las y los Delegados Numerarios que representarán a cada municipio en la próxima Asamblea Estatal.

En cada sede, las y los delegados del Comité Directivo Estatal encabezaron la toma de protesta de las planillas electas, recordándoles la responsabilidad de guardar y hacer guardar la Constitución, los Estatutos y Reglamentos de Acción Nacional, y de desempeñar sus cargos con lealtad, patriotismo y visión de servicio hacia la militancia y la ciudadanía.

Durante los mensajes, se destacó que estos procesos internos no son solo actos de renovación, sino también un mensaje hacia la sociedad, que observa y reconoce en Acción Nacional un partido fuerte, unido y democrático. Asimismo, se resaltó que este año el PAN celebra con orgullo 86 años de su fundación a nivel nacional y 30 años de la transición democrática en Aguascalientes, cuando se lograron los primeros triunfos que marcaron una nueva etapa de cercanía con la ciudadanía.

Con estas asambleas, Acción Nacional en Aguascalientes inicia una nueva etapa de organización rumbo a los retos electorales venideros, convencido de que la unidad, la transparencia y la participación activa de la militancia son la mejor fortaleza para seguir sirviendo a México y a Aguascalientes.