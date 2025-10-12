17.1 C
Aguascalientes
13 octubre, 2025
Tendencias

Motociclista queda herido tras chocar contra poste en Aguascalientes

Lluvias aisladas para éste domingo en Aguascalientes

Alerta la Iglesia de Aguascalientes que no está pidiendo dinero…

(Video) Sujeto asalta con pistola en mano a niña que…

Aclara Galilea Montijo lo que sucedió en la fiesta de…

Detienen a sujeto que arrolló a un policía en Tepezalá

Analizan nuevos cobros en permisos en Pabellón de Arteaga

Realiza MIAA más de mil cortes de agua al mes…

Suman más de 1 millón de visitantes en Calvillo Pueblo…

Llega a 37 la cifra de muertos por lluvias torrenciales…

Renueva MIAA red de alcantarillado sanitario en Guadalupe Peralta

Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos y prevenir futuras afectaciones, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), lleva a cabo la renovación de 70 metros lineales con tubería de 10 pulgadas de diámetro, sobre la calle Urbanismo, en el tramo que va de la calle Esfuerzo y a la calle Trabajo, en el fraccionamiento Guadalupe Peralta.

Con estas obras se busca mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje, evitar obstrucciones y asegurar un entorno más limpio y saludable para las familias que viven en la zona.

El director general de MIAA, Jesús Vallín, informó que se destinaron 490 mil pesos para la ejecución de esta obra, que dijo, ayuda a prolongar la vida útil de las redes y mantener en óptimas condiciones los servicios básicos.

Finalmente, destacó que MIAA seguirá impulsando proyectos para fortalecer la infraestructura hidráulica, mejorar la eficiencia operativa y el acceso al agua potable de calidad.