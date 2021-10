René Franco dice que la serie de Luis Miguel es una “porquería”

Redacción

Ciudad de México.- El locutor René Franco causó polémica entre su audiencia tras expresar su desagrado por la serie que se ha producido en relación a la vida del cantante Luis Miguel, pues se lanzó con todo contra la producción.

Durante su programa “La Taquilla”, el showman arremetió contra la serie, pidiendo a sus radioescuchas que no vieran un solo capítulo y la tachó de ser una “porquería”.

“Hoy se estrena la porquería de Luis Miguel”, comentó René Franco previo a arremeter nuevamente contra la serie diciéndole ‘porquería’.

Sin embargo, el co conductor Sebastián de Villafranca comentó que él sabe que Luis Miguel vio la serie biográfica como un rescate financiero, a lo que Rene Franco contestó que la serie ya no tenía nada que dar.

René Franco aseveró que la plataforma Netflix se había convertido en una plataforma de secuelas y no de series, por lo que para él es un motivo más para no querer ver la serie.

Además añadió que el único motivo por el que pensaría que fuera relevante verla es por la aparición de Aracely Arámbula, pero como ella no va a salir no le ve caso verla y finalizó con un contundente “Neta no la vean, es una porquería”.

La primera temporada de “Luis Miguel: La Serie” creció rápidamente en popularidad y dio pie para que se produjeran dos temporadas más.

La tercera parte se estrenó este jueves 28 de octubre en Netflix.

Con información de TV Notas