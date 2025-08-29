Renata Zarazúa queda fuera del US Open en dramático desempate

Redacción

La mexicana Renata Zarazúa se despidió este jueves del US Open tras caer en la Segunda Ronda frente a la francesa Diane Parry, en un duelo que se definió en un intenso tie break del tercer set. El marcador final fue 2-6, 6-2 y 7-6 (10-7) a favor de la europea.

Zarazúa había hecho historia al derrotar días atrás a la estadounidense Madison Keys, sexta del ranking mundial, lo que encendió la ilusión de verla avanzar más allá en el Grand Slam neoyorquino.

El arranque fue complicado para la mexicana, quien cometió 10 errores no forzados en el primer set y terminó cediendo 2-6 ante el dominio de Parry. Sin embargo, en el segundo parcial recuperó confianza: no cometió dobles faltas, controló desde el saque y se impuso 6-2, obligando a un tercer y definitivo episodio.

El cierre fue vibrante. Ambas jugadoras llevaron el encuentro hasta el desempate, donde Zarazúa peleó punto a punto, pero finalmente la solidez en el servicio de Parry inclinó la balanza 10-7.

A pesar de la derrota, la actuación de Zarazúa deja huella en el tenis mexicano. Con su victoria sobre Keys y el nivel mostrado en Nueva York, la capitalina confirma su capacidad para competir contra las mejores del mundo.