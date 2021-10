Remite DH queja de violación de interno en el Cereso Aguascalientes a la la Fiscalía 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Asunción Gutiérrez Padilla, informó que remitieron de manera directa a la fiscalía del estado el caso de un interno del Cereso Aguascalientes que fue violando por varios de sus compañeros de área.

“El quejoso no quería presentar denuncia por el temor a represalias, entonces nosotros decidimos enviarla a la fiscalía en vía de denuncia”, explicó.

Sin detallar más sobre el caso para no entorpecer las investigaciones que realiza la fiscalía, Gutiérrez Padilla lamentó los hechos y dijo que coadyuvarán en las indagatorias proporcionado los datos que se han recabado.

Cuestionado sobre más casos al respeto, el responsable de los derechos humanos en el estado aseveró que no se tiene algún otro antecedente similar.

De acuerdo a la información recabada, el interno fue abusando en el pabellón en el que se encontraba internado en represalia por haber solicitado su cambio el Cereso de El Llano, aprovechándose de su condición homosexual.