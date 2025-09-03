17 C
Aguascalientes
4 septiembre, 2025
Tendencias

Checa el Programa General para las Fiestas Patrias

Extrañan al capibara; caen visitas al parque Hidalgo en Aguascalientes

Advierte Conagua por más lluvias en Aguascalientes para los siguientes…

Pacientes renales de Aguascalientes ganan amparo contra construcción de clínica…

Reconoce Pinzón que estafa Ponzi influirá en elecciones de la…

Inicia proceso de transmisión voluntaria de derechos de concesiones en…

#ALMOMENTO: (Video) Se deslava cerro sobre la carretera Aguascalientes a…

(Video) Rescatan a levantado y detienen a 5 en Pabellón…

Que ya no van a correr al PRI de su…

Detienen a Ricardo por quemar árboles en Aguascalientes

Remesas ligan 4 caídas y julio rompe récord

Redacción
Ciudad de México.-México registró su cuarta baja consecutiva en envíos desde el extranjero. En julio entraron 5,329 millones de dólares, una caída anual de 4.7%, la peor para ese mes en 16 años, según retoma Axis.
¿Qué está pasando?
Cuarta caída al hilo: no se veía una racha así desde 2013.Se envía menos: el número de transferencias cayó 8%. Lo bueno: el monto promedio subió 3.6%.
Y las causas ya las sospechas: ICE, redadas, Guardia Nacional y un mercado laboral migrante con menos oxígeno. Analistas creen que el ausentismo laboral va en aumento y que el miedo de presentarse a trabajar es real.
Sobre las remesas
No solo son un número bonito para presumir en discursos. Son un salvavidas económico real para millones y en lo que va del año la caída acumulada ya es de 5.5%. 
¿Es momento de pánico?
Pese a la caída, hay expertos que dicen que las remesas se están estabilizando tras sus picos históricos de 2024. Entre que descubrimos si eso es cierto, no hay que olvidar: 5 millones de familias mexicanas dependen de remesas para cubrir necesidades básicas, desde alimentación hasta techo.