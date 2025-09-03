Remesas ligan 4 caídas y julio rompe récord

|Redacción
Ciudad de México.-México registró su cuarta baja consecutiva en envíos desde el extranjero. En julio entraron 5,329 millones de dólares, una caída anual de 4.7%, la peor para ese mes en 16 años, según retoma Axis.
|¿Qué está pasando?
|Cuarta caída al hilo: no se veía una racha así desde 2013.Se envía menos: el número de transferencias cayó 8%. Lo bueno: el monto promedio subió 3.6%.
|Y las causas ya las sospechas: ICE, redadas, Guardia Nacional y un mercado laboral migrante con menos oxígeno. Analistas creen que el ausentismo laboral va en aumento y que el miedo de presentarse a trabajar es real.
|Sobre las remesas:
|No solo son un número bonito para presumir en discursos. Son un salvavidas económico real para millones y en lo que va del año la caída acumulada ya es de 5.5%.
|¿Es momento de pánico?
|Pese a la caída, hay expertos que dicen que las remesas se están estabilizando tras sus picos históricos de 2024. Entre que descubrimos si eso es cierto, no hay que olvidar: 5 millones de familias mexicanas dependen de remesas para cubrir necesidades básicas, desde alimentación hasta techo.