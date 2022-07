Relleno sanitario de Aguascalientes no puede parar; la ciudad entraría en crisis: Montañez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No caben las omisiones en el trabajo al interior del relleno sanitario del municipio capital, puntualizó el alcalde Leonardo Montañez Castro, quien resaltó la labor que diariamente se efectúa dentro del tiradero.

“Esto es como un ente vivo que no para, no importa la fecha y debemos darle mantenimiento. Son las cosas que no se ven, pero si un día lo desatendemos, entonces la ciudad entra en crisis y es algo que no puedes descuidar. Hay que estar todos los días, es un tema milimétrico”, aseveró.

Al encabezar un recorrido por las instalaciones del relleno, ubicado en la periferia de la zona oriente de la mancha urbana, Montañez Castro garantizó que de momento se cuenta con el suficiente lapso de tiempo para que el predio siga operando, haciendo hincapié en el pago de impuestos municipales.

“Agradecer el cumplimiento de los contribuyentes pues esto nos permite estar dentro de la norma y tener un relleno con el suficiente tiempo de vida para que le siga prestando un servicio a la ciudad. Son 4,800 contenedores en todo el municipio y la logística que esto implica, la operatividad, así como las personas que están aquí día y noche”, recalcó.

Previamente, el presidente municipal ofreció una conferencia de medios para anunciar la certificación de la Unidad de Inspección Alfonso Chávez Vasavilvbaso en cuanto a los trabajos de protección ambiental del predio. “La certificación nos da claridad de saber que vamos en la ruta correcta”, indicó.