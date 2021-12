Relacionan a Ninel Conde con el crimen organizado

Redacción

Ciudad de México.-Siguen relacionando a famosas con el narco.

El libro escrito por Anabel Hernández ‘Ema y las otras señoras del narco’, se ha convertido ya en todo un tema, esto debido a que muchas personas del mundo del entretenimiento se han visto involucradas en el texto debido a sus supuestos nexos con el crimen organizado, el primero en llamar la atención fue el de Galilea Montijo, quien ya ha expresado su inconformidad con la información revelada, ahora es Ninel Conde quien se ve afectada por la publicación, esto porque se le vincula con la posible triangulación de dinero del narcotráfico. © Proporcionado por Fama

Presuntamente ella adquirió bienes que venían de la triangulación de dinero del narcotráfico, en muchos programas espectáculo han hablado sobre el tema y otros nombres también han aparecido, como es el de el de Sergio Mayer e Isabella Camil, su esposa, pero el de la actriz y cantante ha causado controversia, ya que ella se ha visto involucrado en problemas legales debido a su relación con el prófugo de la justicia, Larry Ramos.

La periodista Anabel Hernández ha detallado a medios de comunicación que en el libro se habla muy a fondo de la relación amistosa que tuvo Ninel conde con el ex secretario de gobernación Miguel Angel Osorio Chong, igualmente de su amistad con Ricardo Monreal, conexiones que la ayudaron a acumular bienes, pero también, según la evidencia periodística de Anabel, está vinculada con el crimen organizado en cuestiones económicas.

Según la periodista ella pudo documentar la enorme cantidad de bienes que tiene como resultado, presuntamente, de la triangulación de dinero del crimen organizado, especialmente propiedades, según los testimonios directos que ella ha obtenido, tenía relación con algunos integrantes del crimen organizado y es gracias a estas amistades que ha podido acumular enormes cantidades de dinero.

“Están una serie de mujeres. Está por ejemplo la cantante, la actriz Ninel Conde, que ha acumulado una serie de bienes, que pude documentar, a través de lo que podría ser, presuntamente, una posible triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedades. Una mujer que se le vincula, de acuerdo a los testimonios directos que obtuve, con algunos integrantes del crimen organizado, pero también estaba vinculada en relaciones amistades con el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy mismo ella tiene estas relaciones amistosas como por ejemplo, el senador Ricardo Monreal, que ahora quiere ser Presidente de la República”, fue lo que contó en entrevista la periodista.

Ninel conde se ha visto últimamente involucrada en muchos escándalos, desde sus conflictos con su ex pareja por la custodia de su hijo y hasta la fuga de Larry Ramos de las autoridades, la famosa parece estar rodeada de controversia todo el tiempo, actualmente y tras estas acusaciones en su contra ella se ha mantenido alejada de las redes sociales y aún no da una respuesta clara sobre si esto que se cuenta en el libro de Hernández es verdad o no.

