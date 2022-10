Reiteran acusaciones a la Fiscalía de Aguascalientes de persuadir para que solo se denuncie al chofer de la pipa

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del fraccionamiento México reiteraron sus señalamientos en el sentido de que al acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del estado son persuadidos para que en su denuncia se enfoquen en pones como único culpable al chofer de la pipa que se le cruzó al tren y que provocó una explosión que daño las viviendas y automóviles de los vecinos de la zona el pasado 20 de octubre.

En este sentido uno de los afectados comentó a El Clarinete “yo acudí a poner mi denuncia y se me hizo raro que la persona que me atendió siempre me dijo que pusiera en mi declaración que yo iba contra el chofer de la pipa y cuando le dije ¿y la empresa no?- y me contestó ´usted ponga nomas contra el chofer´.

Otra persona señaló a este diario digital en el mismo sentido “A mí me dijeron que ´por órdenes de arriba´ nos pedían de favor que solo pusiéramos la denuncia contra el chofer”.

De igual manera un tercero coincidió y externó “Cuando fui a poner mi denuncia me dijeron ´usted pida que se le aplique la ley al chofer´ que porque según esto iba a salir más rápido el pago de nuestra indemnización que porque era más fácil ir contra que contra una empresa”.

El domingo por la noche la Fiscalía estatal aseguró que los denunciantes actuaban de manera libre y que no se les estaba sugiriendo ni persuadiendo mucho menos para que hicieran así las denuncias.