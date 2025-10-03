Reitera Tere Jiménez su compromiso con el campo de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante las familias del municipio de Cosío, la gobernadora Tere Jiménez reiteró su compromiso con el campo de Aguascalientes y su apoyo al sector agropecuario para que pueda incrementar su productividad y ampliar los mercados para comercializar sus productos.

“El campo de Aguascalientes es tierra propicia para que los sueños se hagan realidad”, expresó la gobernadora ante las personas que se dieron cita en el Auditorio Polivalente, en la cabecera municipal de Cosío.

Detalló que tan solo en este municipio se apoyó a las y los productores de uva con un monto superior a los 10 millones de pesos a fondo perdido, para que puedan comercializar sus productos en México y el mundo.

Destacó la importancia de fortalecer a la industria vitivinícola en el estado y de impulsar el desarrollo de los municipios con actividades como la Feria de la Uva que, junto con la Ruta del Vino y las Vendimias, representan un fuerte atractivo turístico.

Comentó que los vinos hechos en Aguascalientes han obtenido 66 medallas y primeros lugares en los concursos más importantes a nivel internacional, lo que habla de su calidad; además Aguascalientes obtuvo la denominación de origen del mezcal que se produce en Cosío y otros municipios, siendo la base para desarrollar una sólida cadena de valor.

Tere Jiménez compartió algunos de los avances que se tienen en todo el estado, en beneficio del agro local, como las obras de tecnificación del Distrito de Riego 001; la construcción y rehabilitación de más de mil bordos para la captación de agua de lluvia, y más de 363 caminos saca cosechas. Ejemplo de ello es que en Cosío se llevaron a cabo obras de rehabilitación en la presa Natillas y en el bordo El Salero, además del equipamiento de pozos.

De igual forma se apoyó a las y los productores de Cosío y todo el estado con tractores, maquinaria, cámaras de refrigeración, remolques, drones, sembradoras, forraje, mejoramiento genético, semilla mejorada, tecnificación y muchos insumos más.

Además Aguascalientes es el único estado con un programa de Agrocrédito, que está al alcance de los productores, con la mejor tasa de interés; también se cuenta con el Seguro Agrícola Catastrófico para proteger las cosechas; se ha apoyado a los productores apícolas con equipo agroindustrial, suplementos alimenticios para las abejas y herramientas que incrementan la productividad; y se fortaleció a los ganaderos y lecheros para que lanzaran su propia marca, AliLeche, que se distribuye en las Casas del Bien Común, a un precio accesible.

Tere Jiménez precisó que los productos del campo de Aguascalientes se posicionan en los primeros lugares en el país:

Segundo lugar nacional en producción de guayaba.

Tercer lugar nacional en carne de pollo, cilantro y maíz forrajero.

Cuarto lugar nacional en producción de lechuga.

Quinto lugar nacional en producción de uva.

Sexto lugar nacional en producción de ajo.

Séptimo lugar nacional en brócoli y fresa.

Octavo lugar nacional en producción de espárrago.

Noveno lugar nacional en producción de leche.

“Aquí el campo es sinónimo de liderazgo, fortaleza y dinamismo. Nuestros productores no están solos y seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo para impulsar su labor”, subrayó Tere Jiménez.

Durante el encuentro, la gobernadora también habló de las acciones que se impulsan para mejorar la infraestructura educativa, fortalecer los programas de salud, reforzar la seguridad y llevar más beneficios a la región.

Para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias, dijo que la entidad cuenta con 5 Puertas de Seguridad que utilizan inteligencia artificial, drones y cámaras para reconocimiento facial y de placas, una de ellas se encuentra en Cosío.

Además, tan solo en este municipio se instalaron 97 cámaras de seguridad. Añadió que se reforzaron las corporaciones con la suma de 963 nuevos elementos, más patrullas, equipo táctico, uniformes y capacitaciones internacionales.

Puntualizó que en materia de salud se construyeron, equiparon y pusieron en operación 8 nuevas Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, una de ellas en Cosío, que se ubica en la calle Prolongación Esteban Castorena, en la Colonia Popular. “Aquí la salud no es un privilegio, es un derecho que garantizamos y brindamos de manera cercana, digna y humana”.

Consciente de que con educación de calidad los sueños se cumplen, la gobernadora Tere Jiménez indicó que se han realizado más de 300 obras de infraestructura escolar en todo el estado.

Tan solo en la cabecera municipal de Cosío se hicieron mejoras en la Escuela Primaria “Esteban Castorena” y se rehabilitaron las instalaciones del Jardín de Niños “María Enriqueta”. En la comunidad Refugio de la Providencia, se realizaron trabajos en la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, así como en la Telesecundaria No. 132 “Amado Nervo”.

También se llevaron a cabo obras de mejoramiento en la Telesecundaria Núm. 43, en La Punta; y está por iniciar la rehabilitación de la cubierta del Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 103, en la cabecera municipal.

Anunció que próximamente Cosío contará con una nueva universidad. “Vamos a seguir impulsando a Aguascalientes. Para nosotros la educación es lo más importante porque el saber y el conocimiento son esenciales para que las personas alcancen todo su potencial”, señaló.

En el tema de Obra Pública, durante esta administración, en Cosío se llevaron a cabo más de 22 obras de infraestructura, que representan una inversión superior a los 58 millones de pesos. Se pavimentó con concreto hidráulico la calle Niños Héroes y la calle Agustín Melgar, en El Salerito; en Refugio de Agua Zarca se colocó pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y redes en la avenida Díaz Ordaz y la calle Del Tesoro.

Igualmente, se realizaron obras de mejoramiento en la calle Benito Juárez, entre Esteban Castorena y José María Morelos, en la cabecera municipal. Y en la calle Lázaro Cárdenas, en la comunidad de La Punta, se realizó un tramo de calle nueva, entre Manuel M. Ponce y Juan Escutia. Asimismo, se mejoraron las luminarias en la Plaza Principal, en la zona centro de Cosío.

Se rehabilitaron las redes de agua entubada y alcantarillado, junto con la construcción de guarniciones y banquetas en la calle José María Morelos, en La Punta y en la calle 5 de Mayo en la colonia Santa Cruz, donde además se incluyó la pavimentación.

En la cabecera municipal se rehabilitó el alcantarillado de la calle Ignacio Allende; y en la calle Álvaro Obregón se mejoró el drenaje y la red de distribución de agua potable. También se pavimentaron, colocaron banquetas y mejoraron las redes de alcantarillado y agua potable en las calles José Cortés y Solidaridad.

Se perforó un pozo de agua en la cabecera municipal de Cosío y también se perforó otro en El Salero; además de que se equipó un pozo en la colonia Santa Cruz. Estas obras representan un beneficio para más de 4 mil 800 personas del municipio y una inversión superior a los 37 millones de pesos, solamente en el tema del agua.

En el tema de vivienda, Tere Jiménez hizo hincapié en que se van a construir 7 mil hogares en todo el estado. Hoy en día están en marcha varios desarrollos, uno de ellos en Cosío, donde se construyen 139 hogares.

Por otro lado, destacó que Aguascalientes es hoy una de las cinco economías más competitivas de México, con un crecimiento anual del 6.2 por ciento, que es superior al nacional, además de ser uno de los cinco estados del país con mayor crecimiento del empleo formal. Muestra de ello es que más de 27 mil personas han sido beneficiadas con los Jueves de Bolsa de Trabajo, las ventanillas de vinculación permanente y las brigadas en colonias y comunidades.

En apoyo a las madres trabajadoras se abrieron 64 estancias infantiles, y con las Casas del Bien Común se fortalece el tejido social con clases de educación básica y de preparatoria, servicios de salud, clases de inglés, oficios y muchas actividades más.

El deporte también es un eje importante para esta administración, por eso se realizó La Copa Aguascalientes, el torneo más importante del estado, con la participación de más de 45 mil deportistas, quienes reciben uniformes, arbitraje y transporte totalmente gratuitos.

Por último, la gobernadora Tere Jiménez llamó a todas y todos a no bajar la guardia y a seguir avanzando juntos, con esfuerzo y determinación, hacia un mejor futuro para Aguascalientes.

“Aquí y en todo Aguascalientes seguiremos construyendo más y mejores oportunidades y abriendo caminos para que nuestras niñas y nuestros niños vivan mejor que nosotros. ¡Que viva Cosío! y ¡Que viva Aguascalientes!”, finalizó.