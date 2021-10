Reinan irregularidades del comercio ambulante en zona centro ante complacencia de Mercados Municipales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Detectan irregularidades en la operación del comercio ambulante en la zona centro de la ciudad ante la complacencia de las autoridades del área de a Mercados Municipales.

La expresidente de la Asociaciones Comerciantes del Centro (Acocen) Rocío Alvarado Ponce, informó mediante sus redes sociales de un recorrido de verificación del comité dictaminador de Mercados por el andador Juárez en el que de entrada los ambulantes fueron avisados y algunos optaron por ni siquiera instalarse.

Agregó que entre las irregularidades que se encontraron fueron casos en los que no portaban el gafet obligatorio, artículos fuera de giro, así como expansión de espacios más allá de lo que tienen permitido, entre otras fatales graves, sin que los verificadores hagan algo para meterlos en cintura.

Texto Íntegro.

Por primera vez en la historia la representación de los comerciantes establecidos en un local fijo, fuimos partícipes en un recorrido de verificación de los permisos de semifijos otorgados por el Municipio en el andador Juárez.

El recorrido estuvo integrado por la Presidenta del Comité Dictaminador de Mercados la Regidora Edith Citlalli, el Director de Mercados, Verificadores de mercados, Verificadores del salubridad, protección civil, imagen urbana y un representante de los tianguistas y comercio informal.

Ocurrió lo que yo me temía, FUERON AVISADOS TODOS y cada uno de los que están instalados en el Andador Juárez, coloquialmente se dice, les dieron el pitazo.

Efectivamente pudimos comprobar lo que hemos dicho por mucho tiempo, que estos permisos en su mayoría no respetan las medidas, los giros, propietario.

Al inicio del recorrido hice la observación al Comité, que era muy evidente que dieron el pitazo, presente las imágenes reales de como están TODOS los días y el Director de Mercados Israel Díaz y los verificadores NO HACEN lo que corresponde.

Las irregularidades que hay son muy evidentes, varios no tenían en su poder el gafete, que les otorga la Dirección de Mercados y que por ley deben de traerlo consigo siempre.

Tienen artículos fuera de los giros que les tienen autorizados.

Las medidas no las cumplen, puestos semifijos qué su permiso decía 1.50 por 2 mts al medirlo resultó de 3 metros por 2.50.

Otro de ser de 1metro x 1metro en su permiso ocupaba 1.70 x 1.40.

Esto de ninguna manera puede argumentar Israel Díaz Director de Mercados que no se da cuenta de lo que ocurre en este Andador, porque es la vía que usa para desplazarse cada Miércoles Ciudadano de su oficina en Álvaro Obregón a Palacio Municipal.