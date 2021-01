Rehabilitarán zona de antros de la FNSM

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se aprovechará la postergación de la Feria Nacional de San Marcos para la realización de obras de rehabilitación, indicó el Presidente del Patronato, Humberto Montero de Alba.

“Aunque en abril no tengamos feria nosotros estamos trabajando, si tú me preguntas de la zona de antros, nosotros estamos mejorando la infraestructura, en próximos días iniciaremos con los accesos y pasillos, ahí también hay que meterle inversión porque se va deteriorando”.

Otras áreas en las que ya se trabajo en en la explanada frente a la Plaza de Toros Monumental dónde se limpio de stands de cerveceras y vinícolas que se encontraban en la zona.

_¿Entonces se está aprovechando el tiempo, no están parados”.

-No, la verdad es que estamos trabajando, nos estamos profesionalizando y planeando para cuando hayan las condiciones se realice la feria.

-¿Entonces cuándo vuelva a haber feria la misma será distinta, se notarán los cambios?.

-Si, la verdad es que será una feria distinta, como te digo ya con rehabilitación de infraestructura en algunas zonas, lo mismo que mayor movilidad ampliando espacios.

Habló de una inversión de más de 6 millones de pesos en trabajos que van a incluir la rehabilitación de una planta tratadora en el Foro del Lago, misma que tenía más de 6 años sin utilizarse.