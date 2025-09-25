18 C
Aguascalientes
25 septiembre, 2025
Tendencias

Podrían encarcelar a Christian Nodal por falsificación de contratos, lo…

Crece el cibercrimen con uso de inteligencia artificial en América…

Van contra esquema de créditos “gota a gota” en Aguascalientes

Rehabilitan avenida Venustiano Carranza en Pabellón de Arteaga

Ola de Cancelaciones de Conciertos en Aguascalientes: Caifanes, Intocable y…

Presenta Rhianna a su tercer hijo con esta imagen 

Encuentran dinosaurio en Argentina con restos de comida fosilizada

FNF exige la clausura definitiva del Bar Mezontle en Aguascalientes…

Pronostican lluvias para Aguascalientes a partir de este jueves 

Uso del modo “incognito” no sirve para encontrar vuelos baratos

Rehabilitan avenida Venustiano Carranza en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- El próximo 1 de octubre iniciará en Pabellón de Arteaga la rehabilitación del asfalto en la avenida Venustiano Carranza, en la zona centro, una obra que beneficiará directamente a más de 20 mil habitantes.

El Gobierno municipal informó que el proyecto tendrá una duración aproximada de 30 días y forma parte del programa de infraestructura urbana que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes.

Venustiano Carranza es una de las vialidades más transitadas del municipio, por lo que las labores de rehabilitación impactarán de manera positiva en automovilistas, peatones y comercios ubicados en la zona.