Rehabilitan avenida Venustiano Carranza en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- El próximo 1 de octubre iniciará en Pabellón de Arteaga la rehabilitación del asfalto en la avenida Venustiano Carranza, en la zona centro, una obra que beneficiará directamente a más de 20 mil habitantes.

El Gobierno municipal informó que el proyecto tendrá una duración aproximada de 30 días y forma parte del programa de infraestructura urbana que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes.

Venustiano Carranza es una de las vialidades más transitadas del municipio, por lo que las labores de rehabilitación impactarán de manera positiva en automovilistas, peatones y comercios ubicados en la zona.