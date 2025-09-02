Rehabilita MIAA red de agua potable en avenida Convención

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), inicio un importante proyecto de rehabilitación de casi un kilómetro de red de agua potable en Av. de la Convención de 1914 Norte, Primer Anillo de Circunvalación, en el tramo comprendido de la calle 20 de noviembre a la calle Aquiles Serdán, que representa una inversión de más de 24 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

El director general del organismo, Jesús Vallín Contreras, mencionó que esta obra beneficiará a habitantes de las colonias y fraccionamientos Circunvalación Norte, Industrial y Gremial.

Vallín Contreras puntualizó que se realizará la sustitución de 932 metros lineales de tubería de 16 pulgadas con el objetivo de eficientar el suministro y evitar fugas en la red.

El titular de MIAA destacó que los trabajos se llevarán a cabo por tramos, comenzando en el comprendido de la avenida Independencia a la calle Melquiades Moreno y en este sentido exhortó a la población a estar atenta a los avisos oficiales publicados en redes sociales y medios de comunicación, relacionados con los cierres parciales en las vialidades intervenidas para que puedan tomar rutas alternas.