Rehabilita MIAA red de agua en Villas de Nuestra Señora de la Asunción

23.6 C
Aguascalientes
8 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) lleva a cabo obras de  rehabilitación de tubería de 3 pulgadas de diámetro en la red de distribución de agua potable en privadas Guadalupe, en el fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Jesús Vallín Contreras, director general de MIAA, especificó que el proyecto se lleva a cabo en la zona ubicada entre las calles Celia Ma. Martínez y Federico Méndez y representa una inversion de 216 mil pesos y se lleva a cabo para eficientar el suministro del vital líquido

Manifestó que estos trabajos permiten renovar tramos deteriorados de la red, prevenir fugas, mejorar la presión del agua y garantizar una distribución más uniforme, beneficiando directamente a las familias de la zona intervenida.

Vallín Contreras agregó que la rehabilitación de  la infraestructura  es escencial para mejorar el sistema y recalcó que el organismo sigue construyendo un servicio de agua potable  y alcantarillado más confiable y sostenible para las familias.