Rehabilita MIAA alcantarillado en la colonia del Trabajo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio público del agua potable y alcantarillado, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) ejecuta la obra de rehabilitación integral de la red de alcantarillado sanitario en la Calle 57, en el tramo de René Descartes y Carpinteros, en la colonia del Trabajo.

La obra arrancó el 16 de octubre y se tiene programado que concluya en las siguientes semanas; contempla la rehabilitación de 42 metros lineales de tubería de 8 pulgadas de diámetro, con una inversión de 260 mil pesos del directo MIAA.

El objetivo principal de esta acción es evitar los brotes de aguas sanitarias, además de reubicar la infraestructura sanitaria fuera del camellón, garantizando así un mejor funcionamiento del sistema.

Estos trabajos responden al colapso de la red central de alcantarillado, la cual ocasionó fallas estructurales en la tubería, así como la concentración de raíces. Actualmente la obra presenta un avance aproximado del 50 por ciento de avance y contempla en su etapa pendiente las labores de relleno, compactación y aplicación del concreto.

MIAA continúa comprometido con las necesidades de las familias de Aguascalientes, mejorando la infraestructura hidrosanitaria del municipio, elevando la calidad de vida de las y los usuarios.