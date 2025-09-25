Regulo Caro ya no cantará más, ahora es repartidor

Redacción

EU.-El cantante de regional mexicano Régulo Caro se volvió viral en redes sociales tras compartir imágenes y videos en los que aparece entregando paquetes como parte del programa Amazon Flex. La inesperada actividad generó una ola de especulaciones sobre un posible retiro de los escenarios, lo que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores.

Ante la confusión, Régulo decidió hablar directamente con su público para aclarar que su incursión en el mundo de la logística no significa que esté abandonando su carrera musical. Muy por el contrario, explicó que esta experiencia forma parte de un proyecto personal para aprender sobre nuevas áreas de negocio y prepararse para el futuro.

A través de varios videos publicados en su cuenta de TikTok e Instagram, el intérprete explicó que su intención nunca fue causar controversia, y que el video se difundió fuera de contexto.

“No quería compartirlo porque era algo muy mío, muy cotidiano. Pero bueno, subí el video sin pensar en todo lo que podría generar”, comentó el cantante.

Sobre su decisión de trabajar temporalmente con Amazon Flex, Régulo detalló que se trata de un plan alternativo que lleva tiempo desarrollando:

“Solicité hace algunos meses. Siempre he pensado en tener un plan B. No todo en la vida es música, hay que pensar a futuro. Quiero conocer el proceso desde abajo: desde manejar los autos, hasta entender cómo se entregan los paquetes y cómo funciona el servicio. No lo hago porque tenga que hacerlo, sino porque quiero aprenderlo bien para poder formar mi propio equipo de trabajo.”

El artista dejó claro que no tiene intención de dejar los escenarios, y que su carrera musical sigue en marcha con conciertos programados en diversas ciudades. Su experiencia como repartidor busca adquirir habilidades que le permitan liderar nuevos proyectos fuera del ámbito artístico.

“Mi idea es tener a alguien más que se encargue de las entregas, pero quiero entender el trabajo para poder capacitar a las personas que trabajen conmigo. Todo esto se salió de contexto. Por ejemplo, el otro día mi primo no pudo ir a trabajar, así que fui yo mismo con Doris a hacer las entregas. Es parte del proceso de aprendizaje”, señaló.

Con esta aclaración, Régulo busca desmentir los rumores sobre un retiro y mostrar que es posible explorar nuevos caminos sin dejar atrás las pasiones que lo definen como artista.

Con información de Excélsior