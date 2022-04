Regreso de estudiantes 100% presencial después de feria con base a diagnóstico: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras admitir que hay temor por los efectos que pueda generar la Feria Nacional de San Marcos en cuanto a contagios por covid, el gobernador Martín Orozco Sandoval expuso que se realizará un diagnóstico por parte del sector salud para determinar el regreso al 100% presencial de los estudiantes.

“Sería ver el tema porque si hay ese temor y es lo único que nos mantiene aún sin la decisión de qué día se podría regresar. La verdad es que si no hay un efecto de la pandemia por la feria no hay otro motivo para no regresar” apuntilló.

En entrevista dentro del espacio Buenos Días Gobernador por una emisora de radio local, Orozco Sandoval hizo hincapié en la urgencia de regresar a las aulas en donde ve en los distintos foros de la verbena la presencia de niños “muy pegaditos”, sin mayor preocupación.

Más adelante hizo votos porque no se encuentren pretextos de 1 o 2% de los maestros o del sindicato de trabajadores de la educación que se inventen algún otro pretexto para no regresar o no tener al total de los alumnos en las aulas.

En última instancia el gobernante señaló que se hará una evaluación a mitad de la feria y una segunda al concluir para ver los efectos o no y tomar determinaciones.