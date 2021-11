Regreso a escuelas debe mantenerse como voluntario, señalan particulares

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Aunque la autoridad educativa ya está planeando el regreso total a las aulas en enero, se debe mantener la opción de un regreso voluntario para los alumnos y los padres de familia, consideró el presidente de la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas en Aguascalientes (AIIEP), Héctor Sánchez Espinosa.

En entrevista con El Clarinete, el representante de las escuelas particulares comentó que la obligatoriedad causaría problemas entre los padres y madres que aún no desean enviar a sus hijos a las aulas, lo que también complicaría la labor de las instituciones.

“La obligatoriedad crearía un problema mayor porque estamos hablando que son muchísimos todavía, aunque es un porcentaje mínimo en cuanto a porcentaje, el 10% que queda representa algo significativo en la cantidad de padres que no están interesados en volver”.

Explicó que aunque el 90% de los estudiantes de las instituciones privadas ya está dentro de las aulas, el resto de los jóvenes sigue siendo un grupo significativo. Sin embargo, insistió en que no pueden obligarlos a volver y mucho menos, perjudicarlos en su educación por tomar esta decisión.

Además, indicó que por parte de las escuelas particulares se ha trabajado adecuadamente bajo el esquema híbrido, y que regularmente se tienen reuniones dentro de la asociación para tomar las decisiones pertinentes respecto al comportamiento de la pandemia.

Por último, señaló que tanto el Instituto de Educación de Aguascalientes como la AIIEP, han hecho el llamado a que cada vez más alumnos regresen a las aulas, si así lo desean.

“Creemos que por el momento la instrucción es el llamado a que se acerquen la mayoría de los alumnos, hasta donde sea posible, ya toda la población pero no con sanciones, quien no desee regresar, se le sigue dando clase en línea”