Regreso a clases, sólo con medidas: Médicos de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El regreso a clases presencial solo debería darse en las escuelas que puedan seguir las medidas de prevención contra el Covid-19, indicó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Roberto Velasco Hirschberg.

En entrevista, señaló que lo ideal es que los alumnos puedan hacer uso de todos los insumos sanitarios necesarios mientras toman sus clases, ya que de lo contrario existe un mayor riesgo de contagio.

“Sí es difícil tomar las decisiones pero si de mí dependiera, haría un estudio de los colegios o escuelas que puedan guardar las medidas, cubrebocas, sanitización de manos al entrar, restringir la entrada de niños con gripa y así podrían empezar las clases presenciales, en los que no se pueda, definitivamente no”

Apuntó que desafortunadamente, el cumplimiento de los protocolos es más complicado en las escuelas públicas, debido a que los padres y las propias instituciones no cuentan con los recursos para adquirir los materiales de higiene.

También comentó que si bien el nivel de riesgo es menor entre los menores de edad, sí pueden fungir como transmisores del virus entre el resto de sus familiares.

Además, no descartó la posibilidad de que los contagios por Covid-19 incrementen en las primeras semanas de enero, después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En ese sentido, destacó que lo mejor es que Aguascalientes no se relaje ante la pandemia y tome todas las precauciones necesarias para que el riesgo disminuya y se retomen más actividades.