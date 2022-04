Regresarán estancias infantiles a Aguascalientes: Tere Jiménez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tere Jiménez, Candidata de la coalición de “Va por Aguascalientes”, firmó este día una alianza con Estancias Infantiles; dijo que durante las visitas que Ha hecho a diversas fábricas en las que la mayoría de las trabajadoras son mujeres, le han externado su preocupación pues no tienen quién cuide a sus hijos mientras ellas trabajan, de ahí que esta propuesta responde a las mujeres amas de familia que encabezan uno de cada tres hogares en Aguascalientes.

“El primer paso es la firma de esta alianza; pero se trata de todo un programa en donde también se contempla la capacitación a muchas mujeres en todos los requerimientos necesarios como son los aspectos de protección civil, cursos y clases de cómo cuidar a los niños de Aguascalientes”, dijo.

La candidata a la gubernatura señaló que la reaparición de las estancias infantiles durante su gestión impactará en positivo otras áreas ya que incrementará la productividad, pues espacios seguros para el desarrollo de los niños representan también menos rotación de personal en los centros laborales.

“En estos días que he recorrido diversas fábricas me decían, necesitamos personal, y no podemos tener más inversión porque necesitamos personal; nosotros estamos haciendo lo posible para que muchas mujeres y hombres trabajen en las empresas y para que puedan tener a salvo a sus hijos y eso no sea un impedimento, nosotros estaremos muy de cerca con la población y esto era una promesa que hace mucho tiempo estuvimos trabajando, señaló.

Aunado a esto, el tejido social recibirá un impacto positivo ya que, de manera lamentable muchos niños tienen que hacerse cargo de sí mismos a muy corta edad, pues sus padres y madres no cuentan con opciones viables para su cuidado, lo que repercute en el sano desarrollo de los menores, siendo que es durante los primeros años de vida cuando los pequeños requieren de la mejor orientación posible.

Tere Jiménez señaló que por ahora se realiza un diagnóstico de las áreas de la ciudad que requieren mayormente las estancias para determinar la ubicación y número de las que funcionarán a lo largo de Aguascalientes, añadió que se realizarán las alianzas necesarias que permitan que el servicio que se otorgue en las mismas sea de primera calidad.

“Seremos un gobierno humanista, sensible a las necesidades de la población, de propuesta y soluciones, de cada necesidad concretaremos una acción”, concluyó.