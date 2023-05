Regresarán entradas a fans de Enrique Iglesias tras cancelar presentación

Redacción

El cantante Enrique Iglesias canceló su presentación en el Tecate Emblema 2023, festival que se realizará este 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fue a través de sus redes sociales en donde el cantante dio a conocer que debido a temas de salud no podrá presentarse en el festival en el que figuraba como headliner.

Indicó que por recomendación médica decidió interrumpir su agenda, pues presenta un cuadro de neumonía y los doctores le indicaron reposo absoluto.

Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, se lee en la publicación.