Regresan iniciativa de reforma electoral por error de procedimiento

Ciudad de México. La reforma a la legislación electoral tendrá que ser devuelta a la Cámara de Diputados, luego de que la negociación que permitió el voto del Partido del Trabajo en favor de la reforma legal en materia electoral, se cayó este jueves después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que podría proponer otra iniciativa para retirar que los partidos puedan mantener el registro nacional, aun si no obtienen el mínimo constitucional de 3 por ciento.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, anunció que pedirá a su contraparte en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, que cuando la reforma se discuta en esa cámara, sea suprimida esa disposición, que se aprobó de manera apresurada en la sesión que inició la noche del martes y terminó en la madrugada del miércoles.

Aun cuando ese fuera el único cambio que le haga el Senado al proyecto, éste tendría que ser devuelto a la Cámara de Diputados, lo cual retrasará la entrada en vigor de la reforma electoral.

Mier atribuyó a un “yerro procedimental” ese agregado, aun cuando formó parte de los acuerdos de la bancada guinda con sus aliados del PT y PVEM, que dieron como resultado la presentación de una iniciativa distinta al denominado plan b.

La redacción no estaba incluida en la iniciativa presidencial, pero en las negociaciones de última hora, el PT logró que Morena incluyera aspectos centrales de su propuesta electoral, y de esa manera se incluyó un numeral 4º al artículo 15 de la Ley General de Partidos, donde se prevé:

“Al partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente, esto aplicará para la elección donde se elijan Presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como en la elección donde sólo se renueve la Cámara de las y los Diputados”.

En 2015, el PT perdió su registro al no alcanzar el mínimo de 3 por ciento de votación nacional, pero gracias a que se anularon 27 casillas en un distrito de Aguascalientes, esa elección se tuvo que repetir, y el nuevo resultado les favoreció.

Durante una rueda de prensa este jueves, Mier admitió que la nueva facilidad para sus aliados no debió incluirse en la reforma.

“La cámara aprobó el plan b, de reformas a seis diferentes leyes. De manera sustantiva a la Ley General de Partidos y en este ejercicio cometimos digamos un yerro procedimental.

—¿Nada más uno? –se le preguntó.

—Bueno sí, que admitimos porque es de reconocerlo.

—¿Cual? –se le preguntó.

—Fue una reserva que quedó, no la habíamos propuesto. No quisimos solicitar a la secretaria de servicios administrativos y a la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciar que, por lo que hace al artículo 15, numeral 4, hay dos renglones, en el cuarto párrafo, que no debieron haber aparecido y, sin embargo, fueron votados, que se agregó que, si no se obtiene el 3 por ciento de la votación nacional, (el registro se mantenga con) haber ganado 17 de los estados.

—¿Es lo que les pidió el PT?

—Y de otra fuerza política.

“Fue una solicitud, que ya fue controvertida por otra fuerza política en el pasado proceso electoral y que ya hay una resolución, es inconstitucional. Queremos señalarlo abiertamente.

—¿Va para atrás?

Voy a buscar al presidente de la Mesa, el coordinador de la mayoría de nuestra coalición, el senador Ricardo Monreal para que, desde ahora, reconocemos, esos dos renglones no debieran haberse incluido.

“Que quede en sus términos, que pierden el registro” si no obtienen el mínimo de 3 por ciento dela votación nacional.

—El presidente anunció que enviaría otra iniciativa. ¿Están listos para discutirla?

—Tengo entendido que fue con relación a esto. Por eso estamos pidiendo a la revisora, desde ahora, que lo puedan advertir que eso que se agregó, no se incluya ese cuarto párrafo.

Con Información de La Jornada