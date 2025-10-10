Regresa Jeans y desata nostalgia entre sus fans

Redacción

El regreso de Jeans, una de las agrupaciones más emblemáticas del pop mexicano de los 90, encendió la nostalgia entre sus seguidores luego de que Paty Sirvent, una de sus fundadoras, anunciara el retorno del grupo a través de un video en sus redes sociales.

“Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar”, expresó la cantante en el clip publicado en Instagram, donde aparece vestida con mezclilla y evocando la estética con la que debutaron en 1996.

El anuncio coincidió con la apertura de una nueva cuenta oficial en Instagram bajo el nombre “Jeans Oficial”, que también utiliza el acrónimo JNS, empleado en los últimos años por Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López.

Aunque el mensaje de Sirvent confirma el regreso de Jeans, aún persiste la incógnita sobre qué integrantes formarán parte de esta etapa. Una publicación anterior de la cantante, en la que incluyó la frase “¿Nueva generación?”, ha desatado especulaciones sobre la incorporación de nuevas voces al proyecto.

“Ahora, volteando hacia atrás, me da muchísimo gusto y muchísima nostalgia ver todo lo que pasó, todos los recuerdos increíbles que tengo con mis compañeras”, comentó la artista, quien también destacó la conexión emocional que el grupo logró con su público. “Fue toda una generación que marcamos con las canciones que nos siguen acompañando en el corazón, en los recuerdos, en el alma”.

En su mensaje, Sirvent recordó los momentos compartidos durante la primera etapa de Jeans. “Cada avión, cada camioneta, cada carretera, todas las carcajadas fueron reales y aquí siguen”, dijo antes de confirmar el esperado regreso: “Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción”.

El grupo, que debutó con Paty, Angie, Tabatha y Litzy, dejó huella con éxitos como Pepe, Enferma de amor y Dime que me amas, temas que marcaron a toda una generación y se convirtieron en referentes dentro de la comunidad LGBTQ.

Paty Sirvent, conocida también por su carrera como Patylú en la música infantil, se había mantenido alejada del proyecto tras el reencuentro de 2015, cuando las demás integrantes retomaron el escenario bajo el nombre JNS debido a que no prosperaron las negociaciones con su padre, Alejandro Sirvent, propietario de la marca Jeans.