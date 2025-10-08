Regresa el Festival de Calaveras inspirado en José Guadalupe Posada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes es tierra de catrinas y se prepara para celebrar el Festival Cultural de Calaveras, del 24 de octubre al 2 de noviembre; este año, el tradicional evento estará inspirado en el reconocido grabador José Guadalupe Posada.

El festival promete una cara renovada, regresando a las raíces del folclor mexicano, con una mayor extensión que en años anteriores. Se desarrollará desde la calle Venustiano Carranza, pasando por el Jardín de San Marcos y J. Pani, hasta el reloj, para luego extenderse hacia el Pabellón del Vino y la Megavelaria.

Como parte de los atractivos se realizará un altar monumental en memoria de Ernesto Alonso, mejor conocido como “el Señor Telenovela”, actor, director y productor de cine y televisión, llegó a producir 157 telenovelas y es orgullosamente originario de Aguascalientes.

La banda mexicana Matute y artistas como Criminal Sound, Roz, Rhomel, Stef Larrondo, Franz Colmer y diversos DJ pondrán a bailar y cantar a las y los asistentes.

Este año, el tradicional Desfile de Calaveras se llevará a cabo el 31 de octubre por las principales calles del centro de la ciudad, en una celebración llena de color y tradición.

Además, las familias podrán disfrutar del Pabellón del Pan; el Pabellón Infantil que ofrecerá talleres para niñas y niños; Concurso de Altares; así como de música en vivo y danza, entre muchas actividades más.