Regresa Alejandro Andrade a Necaxa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Club Necaxa informa que Alejandro Andrade Rivera regresa al Equipo de

Aguascalientes de cara al Torneo Clausura 2023.

El canterano necaxista orgullosamente aguascalentense, vuelve a los Rayos,

equipo con quien realizó su proceso formativo, pasando por las categorías Sub 15,

Sub 17, Sub 20 y con quien realizó su debut profesional en el máximo circuito el 3

de octubre del 2020 al enfrentar a la escuadra del Atlas.

El último equipo en el que Alejandro militó fue la escuadra de Atlético de Morelia en

la Liga de Expansión, proceso que le sirvió al canterano para seguir creciendo

futbolísticamente. Con los de Morelia, Andrade disputó más de 1200 minutos,

mismos que le permitieron ganar en confianza y estilo de juego.

Alejandro Andrade se caracteriza por su orden y buena ubicación en el medio

campo, la técnica individual, la marca férrea y el gran golpeo de balón; es un jugador

que puede incorporarse fácilmente al ataque y complicar con ello a sus marcadores.

Alejandro Andrade Rivera se encuentra listo para ganarse un lugar en el once inicial

del estratega Andrés Lillini.

¡Bienvenido de vuelta, Rayo