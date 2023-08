Regresa a México Paul McCartney, conoce aquí todo lo que debes saber

Redacción

México.- El ex Beatles y uno de los cantantes más imponentes de la música, Paul McCartney, ha confirmado una serie de conciertos en México, anuncio que se dio a través de las redes sociales de Ocesa, así como en un mensaje emitido por el mismo músico.

Fue en 2017 cuando Sir Paul visitó la Ciudad de México por última vez, en un concierto emblemático en el Estadio Azteca.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Paul McCartney?

Se ha podido confirmar que este esperado concierto se llevará a cabo el día 14 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, ubicado en Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco.

Boletos

Como ya es costumbre, los boletos podrán ser adquiridos a través de la plataforma de Ticketmaster. La preventa se habilitará el día 1 de septiembre en punto de las 11 de la mañana. Asimismo, un día después la venta general se activará.

Este será el precio de los boletos:

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS (más cargos por servicio):

DIAMANTE 12.080,00

PLATINO $6,580.00

ORO $5,580.00

ROSA $5,080.00

MORADO $4,480.00

AZULES $3,880.00

GENERAL B $1,180.00

VERDE A $3,080.00

NARANJA A $2,480.00

VERDE B $1,980.00

NARANJA B $1,580.00

VERDE C $980.00

NARANJA C $680.00

Posible setlist

De acuerdo con los últimos conciertos ofrecidos por McCartney en los diferentes lugares del mundo, el setlist incluiría grandes himnos de The Beatles, así como canciones en solitario.

Can’t Buy Me Love (The Beatles song)

Junior’s Farm (Wings song)

Letting Go (Wings song)

Got to Get You Into My Life (The Beatles song)

Come On to Me

Let Me Roll It (Wings song)

Getting Better (The Beatles song)

Let ‘Em In (Wings song)

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings song)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face (The Beatles song)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen song)

Love Me Do (The Beatles song)

Dance Tonight

Blackbird (The Beatles song)

Here Today

New

Lady Madonna (The Beatles song)

Fuh You

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles song)

Something (The Beatles song) (intro on ukulele)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles song)

You Never Give Me Your Money (The Beatles song)

She Came in Through the Bathroom Window (The Beatles song)

Get Back (The Beatles song)

I Saw Her Standing There (The Beatles song)

Band on the Run (Wings song)

Glory Days (Bruce Springsteen cover)

I Wanna Be Your Man (The Beatles song)

Let It Be (The Beatles song)

Live and Let Die (Wings song)

Hey Jude (The Beatles song)

Encore:

I’ve Got a Feeling (The Beatles song) (virtual duet with John Lennon)

Helter Skelter (The Beatles song)

Golden Slumbers (The Beatles song)

Carry That Weight (The Beatles song)

The End (The Beatles song)

