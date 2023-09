Reglamentos se pondrá las pilas luego de que balearon a cliente en antro de Aguascalientes

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- “Tendremos que ir haciendo los ajustes necesarios como siempre lo he dicho hay áreas de oportunidad las aprovecharemos, las tomaremos y bueno a apretar tuercas”, aseveró el titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, cuestionado sobre el caso de la persona lesionada por impacto de arma de fuego en un antro al norte de la ciudad.

En primera instancia y sobre el hecho de que el lugar estuviese abierto a deshoras, el funcionario detalló ‘las licencias tienen distintos horarios, si, partamos de esa base, a partir de ese horario el código Municipal contempla que se pueden solicitar extensiones de horario las cuáles pueden ser de hasta dos horas adicionales al horario, si mal no recuerdo la licencia tipo cabaret, puede abrir hasta las 5 de la mañana, y si solicita una extensión de autorizarse pueden cerrar hasta las 7 de la mañana, no es que nosotros propiciémos el que esten aperturados toda la noche es un derecho que el Código Municipal les da’.

Asegurando posteriormente que ‘la situación de este lugar en específico lo estaré platicando justamente con el comisario, que viene llegando por el incidente que ocurrió, tendremos que apretar a los propietarios de los establecimientos, es parte de las obligaciones que ellos tienen, esta coadyuvancia con la autoridad el que puedan ellos revisar o hacer revisiones también a sus clientes, no, no está dentro de las facultades de reglamentos el hacer estas revisiones al cliente, si, pero si podríamos hacerlo a través de seguridad pública de manera coordinada’.

Beltrán Martínez a ello añadió ‘el tema de los horarios lo platicaba con David Angeles el director de reglamentos también haremos, apretaremos pues ahí el tema de los horarios, digo, debo admitirlo hay lugares que luego si les gusta estar jugándole al filo y si no les toca una verificación pues dicen ¡ah bueno, pues no me toco, ya abrí toda la noche!, que se yo, hay otros lugares donde toca la verificación y estamos haciendo las clausuras’.

Finalmente se manifestó con respecto a cuántos lugares y licencias tienen permitido estar abiertos por la madrugada y mañana, ‘son pocas, realmente el grueso lo tengo con el giro 194 que son restaurant-bar, que es donde por lo general están los antros, todos los establecimientos que más comúnmente vemos ellos tienen permiso de cerrar a las 2 de la mañana con la licencia normal y si tramitan una extensión de horario pudiera ser que cerrarán hasta las 4 de la mañana, pero no más”.