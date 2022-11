Registro Público de la Propiedad sigue sin funcionar al 100%

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Eric Monroy Sánchez, presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, aseguró que es falso que el Registro Público de la Propiedad se haya dejado operando al 100%, como presumió la administración de Martín Orozco antes de concluir el cargo.

“La realidad es de que no funciona como dijeron que funciona, si hay ahora mucha apertura, por lo que pedimos que por lo menos opere como estaba hasta antes del famoso hackeo que en realidad no sabemos si existió o no, por todas las leyendas urbanas al respecto”, recalcó.

En rueda de prensa el litigante expuso que ha trabajado de la mano con la titular de la dependía Miriam Tiscareño quien abrió las puertas para estar al pendiente de los procesos de regularización del registro.

“Sigue costando mucho trabajo el obtener información en un registro que de entrada dice que es público, pero que en realidad no se aplica, entre otras cosas que no han quedado al 100%”, concluyó.