Registro de mujeres de 60 a 64 años para Pensión Bienestar concluirá a finales de agosto

Redacción

El gobierno federal concluirá a finales de agosto el registro de mujeres de 60 a 64 años que serán beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se espera que 3.2 millones de mujeres estén registradas al cierre del mes para recibir el apoyo.

“La idea que a finales de agosto 3.2 millones de mujeres hayan concluido el registro, que sería el universo total”, apuntó Montiel, quien recordó que al arranque del programa, meses atrás, se inició con mujeres de 63 y 64 años, alcanzando hasta ahora un millón 2 mil 58 beneficiarias.

La meta actual es incorporar a 2.2 millones de mujeres más de 60, 61 y 62 años, de las cuales 1.416 millones ya se han registrado en los Módulos del Bienestar distribuidos en todo el país.

La funcionaria destacó que el programa busca cumplir con el compromiso de brindar una pensión a este grupo de la población, fortaleciendo su seguridad económica y acceso a apoyos sociales.

Además, Montiel señaló que del 1 al 30 de agosto continúa abierto el registro para hombres y mujeres que hayan cumplido 65 años y deseen integrarse al programa Pensión para Adultos Mayores. Los requisitos y módulos disponibles pueden consultarse en el portal de la Secretaría de Bienestar.