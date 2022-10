Registra San Pancho cartera vencida de 70 mdp en el pago de agua

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En el pago del servicio del agua persiste una cartera vencida millonaria en el municipio conurbano de San Francisco de los Romo, reconoció la alcaldesa Margarita Gallegos Soto, quien lamentó falta de disposición de los usuarios como sí lo hacen para otras cuestiones no esenciales.

“Se han aplicado reducciones del servicio, no hemos llegado al corte porque no se permite, además que se han formado equipos para estar cobrando y unidades móviles. Pero vemos que sí pagan de inmediato el cable o el saldo del teléfono y cómo con el agua no son puntuales para pagarlo”, manifestó en entrevista.

– ¿A cuánto asciende la cartera vencida?

– Teníamos 70 millones, pero no hemos avanzado mucho.

Gallegos Soto se pronunció a favor de que las presidencias municipales que brindan el servicio puedan aplicar el correspondiente corte a personas morosas, explicando que ello ayudaría a reducir el adeudo.

“Aquí lo ideal sería aplicar el corte y no porque seamos inhumanos o vayamos en contra de los derechos humanos, sino por necesidad”, reiteró la alcaldesa emanada por el PRI que acudió este jueves al Congreso del Estado para presentar su proyecto presupuestal del siguiente año.