Registra Nissan una caída en sus exportaciones en 2025 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Entre enero y agosto del 2025, la empresa japonesa Nissan con sede en Aguascalientes, reporta una caída en sus exportaciones de -1.0%.

Con datos oficiales del Registro Administrativo de la Industria Automotriz, se exhibe que mientras en 2024 ya se habían exportado de México a otros países 294 mil 463 unidades, en este 2025 van 291 mil 456 unidades fabricadas.

La aplicación de aranceles para la exportación de vehículos no fabricados en los Estados Unidos si está teniendo un impacto en las exportaciones de México, según los números.

Pese a ello, la promoción de Nissan muestra una recuperación en sus niveles, sumando en el año 454 mil 644 vehículos, contra 447 mil 301 de 2024, para un crecimiento marginal de apenas el 1.6%.