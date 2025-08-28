Registra Feria de la Uva más de 20 mil asistentes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Más de 20 mil personas se registraron en los eventos de la Feria de la Uva, según informó el secretario de Turismo, Mauricio González.

Según el funcionario estatal en el concierto de Pandora y Flans se tuvieron poco más de 7 mil asientes, 10 mil en el de Manda Miguel y alrededor de mil 500 en el de Karen Souza, más los participantes del primer encierro.

Consideró que fue un éxito, tras haber estado pausado por muchos años esta tradición que hoy se retoma.

Indicó que quedan pendientes aún actividades para este fin de semana, tras la reprogramación de algunas actividades taurinas a consecuencia de las condiciones climatológicas que no permitieron su desarrollo.

“Se movió el Encierro San Marqueño y las dos corridas de toros que se retomarán este fin de semana”.

Reconoció que queda mucho por hacer para ir fortaleciendo esta Feria que forma parte de la tradición de Aguascalientes.