Registra Aguascalientes 11 casos de dengue 

Redacción

Aguascalientes, Ags – El dengue en el territorio local se mantiene bajo control, muy por debajo de los casos que se reportaron en 2024.

La Secretaría de Salud Federal tiene registrados 11 casos hasta la semana epidemiológica 32 de este 2025.

Del total de casos que hasta el momento de han presentado se tienen 2 casos de dengue no grave; 8 con signos de alarma y solo uno clasificado dentro de la categoría de grave.

Al momento la entidad no reporta personas que hayan fallecido a consecuencia del vector.

El secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, celebró que no se hayan disparados los casos, sin embargo, reconoció de un riesgo latente con las lluvias.

Insistió en entrevista al llamado a la población de prevenir limpiando patios y azoteas, evitando la acumulación de agua en la chatarra.

Del total de casos solo se tienen reportado uno foráneo y los demás autóctonos, destacó que el año pasado ya tenían alrededor de 600 casos, por los que se ha trabajado de manera correcta, sin que esto signifique que se baje la guardia

“De ninguna manera vamos a bajar la guardia, se van a intensificar las campañas preventivas, así como las acciones de fumigación”.

############################