Regidora del PRI critica desatenciones de titular de Ccapama

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La regidora capitalina por el PRI, Citlalli Rodríguez González, se quejó de desatenciones por parte de Refugio Muñoz de Luna, actual titular de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama)

“Me molesta la actuación de ciertos funcionarios. Solicité varios cuestionamientos al titular de Ccapama, como integrante de este Cabildo y simplemente me ignoró. En realidad no tuvo ni la menor atención, no hay respeto alguno a la investidura de los integrantes del Cabildo”, declaró la edil priista durante la sesión virtual del cuerpo edilicio realizada este viernes.

Rodríguez González mencionó que estas peticiones hacia el funcionario municipal las hizo llegar desde el pasado 23 de marzo, recalcando que al final Muñoz de Luna no habría brindado mayor información al respecto.

“No sé cuál sea la razón, pero no me contestó absolutamente nada”, adicionó la representante tricolor.

Cabe mencionar que durante la sesión virtual del Cabildo, el audio de la regidora se perdió en diversas ocasiones; aunque posteriormente se pudo obtener una copia del mismo.