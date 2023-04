Regidora da tip para evitar que estacionamientos abusen en la feria 

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Para la feria de San Marcos (FNSM) estarán operando 80 estacionamientos en el perímetro ferial y sus alrededores de los cuales 30 estacionamientos trabajan durante todo el año y 50 son temporales.

Cada uno tendrá que tener toda la información y los precios visibles para quienes solicitan sus servicios, según informó la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales del municipio capitalino.

Por su parte, la regidora priísta, Edith Citlalli Rodríguez González recordó que para esta feria se aprobó un incremento de 2 pesos en las tarifas por hora y por tiempo libre.

La tarifa mínima, en estacionamientos de tercera categoría, van desde los 22 pesos hasta los 26 pesos para los de primera categoría; en tiempo libre van desde los 100 hasta los 130 pesos.

“Para quienes van a asistir al perímetro ferial, para que no les salga altísimo el cobro si piensan quedarse por muchas horas que no pidan por hora. Al entrar, está obligado el estacionamiento a publicitar que por tiempo indefinido cuánto puesta. Entonces, sin dar la opción, el usuario viene contratando por hora y viene pagando 250 o 300 cuando por tiempo indefinido cobraría 100”, aconsejó la edil.

Más adelante hizo hincapié en que los estacionamientos están obligados a dar el servicio que le solicite el usuario y que si desea que sea por tiempo indefinido deben respetar su voluntad.

“Entonces, si piensan quedarse muchas horas o no saben cuántas, mejor que pidan que sea por tiempo indefinido para que no salga alta la cuota y luego no vengan una bola de reclamos que a veces es por falta de poner atención a las letras chiquitas”, reiteró.