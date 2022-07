Regidor del PAN descarta que municipio Aguascalientes retome servicio del agua en 2023

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay condiciones para que el ayuntamiento capitalino retome el control del servicio de agua el siguiente año, consideró el regidor del PAN Edgar Dueñas Macías, quien adelantó una definición de propuestas de posibles empresas para enero próximo.

“La verdad es que decirte que municipalizar vaya a ayudar es imposible por lo que representa el proyecto en dinero. Entonces tiene que ser un esquema mixto o traer una nueva empresa que haga bien las cosas, pues Veolia creo que coincidimos en que sigue prestando un pésimo servicio, sobretodo en responderle al ciudadano”, apuntó en entrevista.

– ¿Descartada la remunicipalización?

– En lo personal lo veo descartado dado los recursos que se ocupan para municipalizar el servicio. En todo caso, sí debemos hacer un ejercicio donde el municipio lleve una buena participación y no pase como ahora que Veolia hace lo que quiere.

El servicio del agua potable en este municipio fue concesionado a la empresa Caasa en 1993 por un periodo inicial de 20 años, que luego sería ampliado a un total de 30. La compañía ahora denominada Veolia tiene contrato legal hasta 2023.

De momento, Dueñas Macías adelantó que ya se cuenta con un cronograma de tiempos para empezar a actuar, y donde se espera definir tanto propuestas como una auditoría a Veolia antes de enero próximo.

“Sí estamos con el tiempo apretado, a menos de un año de tomar la decisión. Ya debemos de iniciar para tener toda la información posible a finales de enero, con las propuestas que puedan ser, visitar algunas empresas y buscar las mejores”, reiteró.

Por cierto que en la última sesión del Cabildo capitalino, durante la semana pasada, el tema de la concesión de agua fue advertido por regidores de oposición y pidieron trabajarlo. En ese sentido, el edil del PAN recordó que algunos de ellos no han participado en las correspondientes sesiones. “Le he pedido a mis compañeros que acudan a las reuniones porque luego no se enteran. Hubo alguno que se quejó de todo y la verdad es que ya lo empezamos a ver”, precisó.