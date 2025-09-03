Regañan a Abelito tras pelea fingida con Facundo 

Redacción

Ciudad de México.-La tensión en ‘La Casa de los Famosos México’ volvió a encenderse después de que Abelito confesara a los integrantes del ‘Cuarto Noche’ que la pelea que protagonizó con Facundo antes de La Gala no fue real, sino parte de una broma planeada entre ambos.

Aunque el influencer aclaró que todo se trataba de una actuación, sus compañeros no recibieron la noticia con entusiasmo. Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Elaine Haro y Aldo de Nigris lo confrontaron con un mismo reproche: “No nos gustó”.Play Video

Abelito confiesa que la pelea con Facundo fue actuada

Durante la plática, Abelito explicó que antes de la supuesta discusión con Facundo incluso habló frente a cámara, preocupado por cómo podrían reaccionar Aldo o Alexis, a quienes describió como personas que suelen estar a la defensiva.

El joven reconoció que su mayor temor era que la broma se saliera de control:

“Lo dije en la cámara: ‘me da pendiente por mi compradre, porque siempre está a la defensiva y con Alexis, no es que me guste exponerlos de cierta manera’. Luego pensé, dándole la vuelta, en tema de actuación para que vea cómo está el ped*, pero mi pendiente va a ser con Aldo”

El problema llegó cuando Alexis y Aldo sí reaccionaron a la pelea creyendo que era real. Incluso ambos tuvieron que cambiarse de lugar para evitar intervenir.

Aunque Ayala reconoció la habilidad actoral de Abelito y de Facundo, no dudó en mostrar su molestia:

“La hicieron muy bien, pero si te soy honesto, no me gustó porque me estaba empezando a enganchar, me iba a meter”, expresó el actor.

Para Ayala, aunque se tratara de una broma, en un ambiente como el reality este tipo de juegos puede afectar la convivencia y crear tensiones innecesarias.

Por su parte, Aldo de Nigris fue tajante al señalar que Abelito debía reflexionar si realmente valía la pena arriesgar su imagen y la de sus compañeros:

“Él es muy inteligente, ¿qué tal que es una estrategia? Para qué prestarse, eres chistoso, das contenido, pero esto puede ser contraproducente y hacer que quedes mal”, opinó el exfutbolista.

Aldo subrayó que en un programa donde las alianzas y estrategias son parte del juego, fingir un pleito podía tener consecuencias inesperadas.

Abelito se molesta tras llamada de atención de Aarón Mercury

El influencer Aarón Mercury confesó que desde el principio sospechó que se trataba de una broma, pero advirtió que lo preocupante no era Abelito ni Facundo, sino que Aldo y Alexis terminaran arrastrados por una pelea ficticia:

“No es tanto que Facundo o tú quedes mal. Al final, quien quedaba peor eran Aldo y Alexis porque estaban respondiendo a algo que no era real”, señaló.

Ante el comentario, Abelito respondió con firmeza:

“No va por ahí wey, no va por ahí ¿Bueno lo permití? ¿Permití que ellos se metieran?”

Varios fans de Mercury no vieron con buenos ojos el tono de voz que utilizó Abelito para contestarle.

Aunque el influencer insistió en que trató de aclarar en el momento que todo estaba bajo control, sus compañeros recalcaron que la broma fue demasiado larga y confusa.

Ante la lluvia de reproches, Abelito asumió su error y prometió que no volvería a suceder.

“Soy responsable de mis actos, la ca*ué. Hay bromas buenas y malas, esta fue mala. Te doy mi palabra de que no se vuelve a repetir”, declaró frente al grupo.

A pesar del momento incómodo, Alexis reconoció que su compañero actuó tan bien que él mismo estuvo a punto de intervenir:

“Actuaste muy bien, cab*ón”, admitió el actor.

Entre las críticas, Elaine Haro fue la voz conciliadora del grupo y animó a Abelito a dejar de preocuparse:

“Ya pasó, reconociste que estuvo mal. Da vuelta a la página”, le dijo la actriz, quien intentó cerrar el tema para evitar que siguiera creciendo.

Este incidente también abrió la conversación sobre la delgada línea entre crear contenido divertido y cruzar límites que afectan la convivencia dentro de un formato televisivo seguido de cerca por el público.

Con información de Excélsior