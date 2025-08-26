Regalan terreno en fiesta de XV años en San Luis Potosí

Redacción

Lo que inició como un festejo modesto en la colonia Jacarandas terminó por convertirse en una celebración masiva que atrajo la atención nacional. Isela Anali Santiago Morales, una joven de San Luis Potosí, celebró sus XV años con una segunda fiesta en el Estadio Garzas Blancas, a la que acudieron alrededor de mil 500 personas y que incluyó música en vivo, operativo de seguridad y un regalo inesperado: un terreno en el fraccionamiento Framboyanes, en Axtla de Terrazas.

El contraste con su primer festejo, celebrado de manera sencilla por su familia dedicada a la recolección de basura, fue radical. Aquella primera reunión se compartió en redes sociales y despertó muestras de solidaridad que dieron pie a la organización de un segundo evento a gran escala.

La noche del festejo, Isela Anali arribó en un automóvil clásico decorado con flores. A su llegada la esperaban vecinos, invitados y medios de comunicación que siguieron de cerca cada momento. El punto culminante ocurrió cuando la diputada local Brisseire Sánchez y Juana María Ziñiga entregaron simbólicamente el título de propiedad del terreno, gesto que provocó lágrimas de emoción en la quinceañera y júbilo entre los asistentes.

“Cerramos con broche de oro”, expresó la alcaldesa de Axtla de Terrazas, Clara María Castro, al anunciar también una convivencia comunitaria al día siguiente en el municipio.

El padre de la festejada tomó la palabra para agradecer el apoyo recibido y reconocer la magnitud del esfuerzo colectivo que hizo posible el evento. La entrega del terreno, considerado el “regalo sorpresa” de la noche, fue interpretada como un acto de solidaridad que trascendió lo anecdótico para convertirse en símbolo de unión social.

El festejo reunió a artistas, agrupaciones musicales y voluntarios que se sumaron a la convocatoria difundida en redes. Lo que inició como una invitación abierta terminó siendo un fenómeno de participación ciudadana que proyectó a Isela Anali más allá de San Luis Potosí y la convirtió en referente de cómo la empatía y el apoyo comunitario pueden transformar una celebración personal en un acontecimiento nacional.