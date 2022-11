Regalado: “Les brinca el escapulario a los panistas para no armonizar matrimonio igualitario”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La iniciativa para la armonización del matrimonio igualitario ante el Código Civil cumplió un año en la congeladora del Congreso del Estado, manifestó el diputado por Morena Juan Carlos Regalado Ugarte, quien advirtió una posible aversión de la mayoría legislativa hacia la diversidad sexual.

“Un año después sigue atorada en comisiones y que no quieren tocar, me atrevo a decir, por una cuestión de LGTBIFobia. Aunque ya se ha legislado en casi todo el país, Aguascalientes se sigue quedando en el rezago. Para el Congreso, la comunidad de la diversidad no existimos”, declaró en conferencia de medios.

Regalado Ugarte argumentó que otros documentos que recién fueron presentados por la mayoría del PAN, relacionadas con el cambio de gobierno, se avalaron en una sesión mientras que esta situación continúa estancada; reflexionando que los matrimonios igualitarios sí pueden celebrarse, pero con trabas legales.

“Estamos al contentillo de las autoridades de los registros civiles. En el caso de Aguascalientes, ya tenemos una disposición de la Suprema Corte desde 2019 que invalidó el artículo 333 del Código Civil en la definición de matrimonio. Quien tiene la batuta de las iniciativas es la Junta de Coordinación Política, y si esta no quiere, no van a poder avanzar”, reiteró el diputado representante de esta comunidad.

El representante guinda dijo que aún cuando se ha tenido respaldo de las presidentas de las comisiones legislativas de Derechos Humanos y de Equidad, los diputados que no comparten la iniciativa se ausentan de forma deliberada de las sesiones.

“Como dirían, les brincó el escapulario antes que la propia Constitución”, ironizó el morenista.