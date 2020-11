Refuta Valdez estadísticas del IEA en cuanto a conexión para clases presenciales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado Mario Valdez Herrera, presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, refutó los porcentajes en cuanto a conexión de estudiantes a clases virtuales que calculó el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)

“Nos decían que había un 85 por ciento de alumnos que estaban conectándose y un 15 por ciento que no. Yo tengo evidencias que no es así, no todos los estudiantes por situaciones diversas. Hay quienes no lo hacen porque no quieren, hay quienes porque no tienen la manera de hacerlo”, refirió el legislador por el Partido Nueva Alianza.

Valdez Herrera refirió que esas estadísticas habían sido proporcionadas por Raúl Silva Pérezchica, titular del IEA, en una reciente comparecencia que el funcionario sostuvo ante el pleno legislativo y que así se lo hizo saber.

“Yo hago un reconocimiento a mis compañeros maestros porque están haciendo hasta lo imposible por sacar adelante el ciclo escolar en esta modalidad. Los maestros están buscándolos a veces en sus propios domicilios a los alumnos, para poderlos rescatar y que no se quede nadie sin la educación que se debe recibir”, apuntó.

El legislador panalista consideró viable recurrir a estrategias de regularización, para cuando se reanuden las clases de manera presencial.