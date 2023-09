Refugio para perros en Jesús María tomará su tiempo

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Pendiente se encuentran en el Palacio Municipal de atender la problemática de abandono de canes en la localidad, aunque el proyecto del presidente municipal de un albergue tomará algo de tiempo debido al costo que el mismo requiere, reconoció el primer edil, José Antonio Arámbula López.

Cuestionado sobre su proyecto el alcalde comentó ‘nos han faltado recursos para avanzar a la velocidad que quisiéramos, el problema es que pues podemos hacer un refugio temporal, provisional, pero luego cuando vienen pues todos los requerimientos, normas, todo lo que quieren los ambientalistas pues realmente se va a un refugio de 4 o 5 millones de pesos’.

A ello añade ‘y es donde ya se nos sale de presupuesto, y no alcanzamos, vamos a hacerlo de manera digamos en etapas, temporal, de manera que podamos hacerlo, un inicio y luego ir creciendo’.

Sobre si se podría solicitar el apoyo en materia económica del gobierno del estado o de otra dependencia, aseveró ‘a PROESPA ya lo presentamos, pero PROESPA no tiene recursos para eso, ellos van a ayudarnos con lo mismo que nos ayudan esterilizaciones, con material, con pues con todos los programas que ellos traen, al Gobierno del Estado no se lo hemos presentado porque traemos otras prioridades que le hemos presentado y que queremos que nos ayude, no sé vialidades, pavimentos, el camino a la Tomatina, hay muchas cosas pues que queremos que nos siga ayudando el gobierno del Estado’.

