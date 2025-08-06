Refuerzan vigilancia en zona de explosión en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Tras la explosión registrada en el negocio “Benditos Remedios”, en el fraccionamiento Valle del Campestre, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio reforzó la vigilancia en la zona ante el riesgo de saqueos y por los daños visibles en varios inmuebles.

“Las indicaciones del propio presidente (municipal) fueron resguardar ambos sentidos para que no vaya a haber algún saqueo o algo en algunos locales que quedaron expuestos”, informó Gonzalo Pérez Zúñiga, titular de la corporación municipal.

Según el funcionario, algunos propietarios también contrataron vigilancia privada para proteger sus negocios ante la posibilidad de que personas ajenas intenten ingresar por los cristales rotos.

“Compartieron ahí seguridad con guardia privada que ellos mismos metieron en algunos lugares. Así es. Por ejemplo, la onda expansiva abarcó tres cuadras más que tenemos hacia Colosio, una de venta de coches que afectó los cristales. Entonces, metieron guardia, pues estamos ayudando en la vigilancia para coordinarnos”, explicó.

La vigilancia incluye patrullajes constantes y elementos en puntos fijos a lo largo de la zona dañada.

“Ahorita tenemos cuatro fijos con dos unidades, más aparte el patrullaje cotidiano que se realiza en los fraccionamientos”, dijo Pérez Zúñiga.

El área resguardada comprende desde avenida Colosio, pasando por Monte Everest, hasta Potrerillos, donde se concentra la mayor parte de los inmuebles afectados por la onda expansiva.