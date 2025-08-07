Refuerzan seguridad entre Aguascalientes y Zacatecas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene operativos permanentes en las zonas limítrofes, en estrecha coordinación con fuerzas federales y municipales.

El secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, informó que actualmente se trabaja en colaboración con la Policía Estatal de Zacatecas para fortalecer la vigilancia en caminos de terracería, brechas y comunidades rurales ubicadas en la región norte del estado, con el objetivo de proteger a la población y garantizar la seguridad en los límites territoriales.

Gracias a este trabajo conjunto, se consolida una estrategia integral que refuerza la presencia policial en zonas clave, sumando esfuerzos para prevenir delitos y mantener la tranquilidad en las comunidades fronterizas entre ambas entidades.

En estos operativos, además de las corporaciones estatales, participan la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policías Municipales y el helicóptero “Fuerza Uno” para vigilancia aérea.

Martínez Romo señaló que el Mando Coordinado permite una presencia constante de las fuerzas del orden para proteger a los habitantes y su patrimonio, especialmente en zonas de difícil acceso.