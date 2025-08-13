27 C
Aguascalientes
13 agosto, 2025
Tendencias

Mar Contreras y Facundo protagonizan intensa discusión en ‘La casa…

(Video) Estrena HBO Max “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”

Estados Unidos pide a sus ciudadanos tener “mayor precaución” si…

Mantienen diálogo con comerciantes de La Purísima por tienda comercial

Atacan a balazos a hombre en El Llano

Corren a conductor de televisora pública por violencia digital 

Alcanza Aguascalientes el 3er lugar nacional en crecimiento económico

Jura Garza que Compas no cierra, pero se agota el…

Reprueban declaraciones del alcalde de Rincón de Romos por decir…

(Video)Destaca joven aficionada de Necaxa en medio de la lluvia…

Refuerzan seguridad en municipios de Aguascalientes con patrullaje aéreo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El helicóptero “Fuerza Uno” intensificó sus patrullajes aéreos sobre los once municipios del estado, e incluso más allá de las fronteras estatales; así lo informó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quien dijo que en temas de seguridad no hay límites territoriales.

Dijo que el “Fuerza Uno” se ha consolidado como una herramienta clave para la prevención del delito y la protección ciudadana, ya que su presencia en el aire tiene un alto impacto y brinda un respaldo valioso a los elementos en tierra, especialmente en persecuciones, operativos especiales y vigilancia estratégica.

Martínez Romo explicó que “Fuerza Uno” funciona como una plataforma de observación aérea equivalente a más de ocho patrullas en tierra, con la ventaja de moverse sin obstáculos y con mayor rapidez.

Destacó que la labor de esta aeronave va más allá de la vigilancia, pues también es vital en rescates y evacuaciones aeromédicas, al reducir los tiempos para recibir atención médica y aumentar las probabilidades de supervivencia en casos de emergencia.

Finalmente, el secretario destacó que el helicóptero mantiene patrullajes constantes para reforzar la seguridad, monitorear situaciones de riesgo y ofrecer apoyo en emergencias en todo el estado.