Refuerzan en Jesús María trabajos de desmalezado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María, a través del área de Servicios Públicos, intensifica las labores de desmalezado en diferentes puntos del municipio con el fin de ofrecer a la ciudadanía espacios limpios, seguros y accesibles, sobre todo en aquellas zonas de tránsito escolar y peatonal.

El presidente municipal, César Medina, subrayó que estas acciones se han agilizado gracias al uso del tractor, lo que permite abarcar más áreas en menor tiempo. Detalló que recientemente se trabajó en el camino que conecta al puente de San Miguel con la Secundaria No. 36, una de las rutas más transitadas por estudiantes, así como el paso a Maravillas a fin de garantizarles un trayecto más seguro.

A su vez, el secretario de Servicios Públicos, Enrique Barba, informó que, ante el crecimiento acelerado de la hierba por la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal ha reforzado estas acciones, por lo que las cuadrillas están desplegadas de manera estratégica para abarcar más áreas, priorizando los caminos peatonales para que niñas, niños y adolescentes puedan desplazarse a sus escuelas de manera más cómoda y segura.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a que, en caso de tener algún reporte relacionado con servicios públicos, se comunique al número 4499638707, donde se dará atención a sus solicitudes.